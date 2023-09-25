Фигуристка Щербакова высказалась о профессии тренера

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова, в 2022 году поступившая в Российский университет спорта ГЦОЛИФК, призналась, что ещё не решила окончательно, будет ли в будущем работать тренером.
«Я закончила только первый курс тренерского факультета. Даже не представляла до этого, как много нужно знать, чтобы стать тренером. Если ты что-то умеешь сам, это совершенно не означает, что ты знаешь, как этому научить других. Особенно если говорить о спорте высших достижений.
Работа тренером очень ответственная. Потенциально, конечно, это очень интересно. Но я сегодня ещё не готова отвечать, что мне интереснее после завершения карьеры: тренировать или же выбрать совершенно другой род деятельности. В обоих случаях мне предстоит ещё многому учиться», – приводит слова Щербаковой ТАСС.
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