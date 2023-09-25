Навка не исключила появление Костомарова в своём ледовом шоу

Российская фигуристка Татьяна Навка, которая в танцевальном дуэте с Романом Костомаровым завоевала золото Олимпийских игр – 2006, рассказала, что не исключает появления бывшего партнёра в своём ледовом шоу.

«Конечно, появление Романа Костомарова в шоу возможно. Он это прекрасно знает, а я всегда его жду. Но ещё нет предварительных сроков, когда это может случиться», – сказала Навка в интервью «РИА Новости».

Напомним, Костомаров был госпитализирован 10 января 2023 года с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у спортсмена развился некроз конечностей. Ему были проведены ампутации на руках и ногах. После этапа протезирования ног Костомаров начал тренироваться в больнице, откуда был выписан 6 июля после 175 дней лечения.