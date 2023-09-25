РУСАДА отреагировало на слова Чжоу о распространении допинга среди российских фигуристов

В российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) отреагировали на скандальное высказывание двукратного бронзового призёра чемпионатов мира американца Винсента Чжоу касательно допинг-дела Камилы Валиевой. Чжоу заявил о «широком распространении допинга среди других российских фигуристов».

«Со своей стороны РУСАДА внимательно изучит заявления американского спортсмена о «многочисленных нарушениях» среди российских фигуристов и проведёт при необходимости дополнительное расследование.

Сокрытие от антидопинговой организации факта нарушений антидопинговых правил другими спортсменами или их окружением является самостоятельным нарушением правил. Лица, которые обладают знаниями по поводу приёма запрещённых субстанций и не сообщают своевременно об этом антидопинговым организациям, сами таким образом участвуют в нарушении антидопинговых правил (то есть соучастие). Громогласные заявления для прессы, не подкреплённые никакими доказательствами, не способствуют эффективному установлению фактов и наказанию виновных», — приводит слова представителя РУСАДА «РИА Новости Спорт».