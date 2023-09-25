Источник: Софья Самоделкина ушла от тренера Соколовской в штаб Плющенко

Серебряный призёр первенства России среди юниоров по фигурному катанию 2022 года Софья Самоделкина покинула тренерский штаб Светланы Соколовской, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации источника, фигуристка перешла под руководство двукратного олимпийского чемпиона, трёхкратного чемпиона мира Евгения Плющенко. Сегодня, 25 сентября Самоделкина якобы провела первую тренировку под руководством Плющенко, стороны остались довольны совместной работой, и, вероятнее всего, сотрудничество Самоделкиной и Плющенко будет продолжено.

В августе появилась информация о том, что Самоделкина получила гражданство Казахстана. При этом в Федерации фигурного катания России (ФФКР) заявили, что запроса о переходе от Казахстана не получали.