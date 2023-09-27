Данила Милохин извинился перед Константином Эрнстом за то, что бросил «Ледниковый период»
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Известный блогер Данила Милохин выразил готовность вернуться в шоу «Ледниковый период».
«Ребят, если вы хотите дать мне второй шанс, я с удовольствием приму его и исправлю ваше мнение обо мне.
Константин Львович, здравствуйте. Если вы вдруг видите это видео – я бы очень хотел попросить прощения за инцидент, который произошёл год назад. Я был мал, сейчас я повзрослел. Если вы дадите мне второй шанс, я его оправдаю», — сказал Милохин в интервью на YouTube-канале «Мадонна Мур».
Напомним, осенью прошлого года Милохин принимал участие в шоу «Ледниковый период», в котором выступал в паре с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой. Во время участия в проекте блогер без предупреждения покинул Россию и обосновался в ОАЭ.
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