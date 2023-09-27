«На каждом спектакле вставал зал». Боброва — о выходе Костомарова на лёд

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва вместе со спортивным комментатором Андреем Журанковым обсудила реакцию публики на возвращение Романа Костомарова на лёд.
«Роман Костомаров, Оксана Домнина и вся их семья — это главные герои этого межсезонья для нас с Катей. Это невероятная победа, возможно, вообще главная победа этих замечательных людей в жизни. Никакими словами не описать то, что они прошли — всё меркнет», — заявил Журанков в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».
«Я очень рада, что он преодолевает себя, показывает свои тренировки. Очень красивая история с выходом на лёд. Когда ребята, Оксана с Максом катаются, и потом сзади выходит Рома… Мне рассказывали, что буквально на каждом спектакле вставал зал. Мне кажется, это настолько естественно, что чёрствый сухарь только б не встал», — согласилась Боброва.
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