Спортивный юрист ответила, какой срок дисквалификации может грозить Валиевой

Спортивный юрист Анна Анцелиович высказалась о том, какое решение Спортивный арбитражный суд (CAS) может вынести по делу о нарушении антидопинговых правил российской фигуристкой Камилой Валиевой.
«Какие-то прогнозы мне давать тяжело, потому что я не видела позиций ни одной из сторон — это всё-таки закрытое разбирательство. Из того, что просят стороны — тут разброс огромный: от четырёх лет, которые просит ВАДА, и до отсутствия вины или халатности, как этого просит сама спортсменка. Вариантов очень много. Я думаю, судя по всему, будет то, что просит РУСАДА: применение части по незначительной вине или халатности и, в частности, по защищённому лицу и, соответственно, снижение санкций на этом основании.
Если мы будем говорить о незначительной вине или халатности, на которых настаивает РУСАДА, то санкция от выговора до двух лет. Тут будет многое зависеть от позиции, которую представила сама спортсменка — что она сделала, чтобы предотвратить нарушение антидопинговых правил. Я склоняюсь, что санкция всё-таки будет ближе к нижней границе: предупреждение либо минимальный срок дисквалификации», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
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