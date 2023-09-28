«Это как «Ледниковый период». Боброва — о новом виде соревнований в любительском катании

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва рассказала о новом виде парного катания.

В прошлом году я со своим мужем Андреем Депутатом, который выступал в парном катании, сделали дуэт. Мы выступали в танцах на льду по правилам массового фигурного катания. Мы хотим развивать это, чтобы профессионалы тоже хотели к нам присоединиться, если им это интересно. Тем более у нас сейчас на соревнованиях будет новый вид, называется мастер-микс. Это, условно, как «Ледниковый период», когда профессионал может кататься с непрофессионалом. Будем всех ждать в этом виде!» — заявила Боброва в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

Шоу «Ледниковый период» — это спортивно-развлекательное телевизионное состязание нескольких пар по фигурному катанию, которое выходит на Первом канале. Один из партнёров в каждой паре — известный представитель российского театра, спорта, балета, эстрады, кино или телевидения, далёкий от этого вида спорта, а другой, напротив, является титулованным профессионалом в спортивных танцах на льду или одиночном фигурном катании.