Боброва и Орлова рассказали, сколько стоит заниматься любительским фигурным катанием

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва и исполнительный директор Ассоциации развития массового фигурного катания Мария Орлова поделились финансовыми деталями занятия фигурным катанием.

«Скажу честно, фигурное катание — дорогой вид спорта. Выйти на поле побить мяч — это одна история, а выйти на каток — это уже не так дёшево. Тем не менее, если работать в группе, а не одному, то цены приемлемые. Абонементы стоят от 10 до 25 тысяч приблизительно, и они предполагают расширенный ассортимент всех тренировок: начиная от ОФП, СФП и хореографии до занятий на льду», — ответила Орлова.

«Вообще, всё зависит от человека, от желания и от возможностей. Можно заниматься в секции, получать какую-то информацию от тренера, а потом идти на массовое катание, которое не так дорого стоит — 500–1000 рублей час — и уже самому заниматься. А потом приходить в эту же секцию и какие-то вещи с телефона показывать тренеру, разбирать свои недочёты.

Костюмы можно не шить, а брать напрокат. Есть у нас много любителей, которые шьют сами себе, помогают шить другим. Это уже не костюмы за 50–60 тысяч рублей, которые шьют у нас в спорте высших достижений, это намного дешевле. Коньки тоже не обязательно покупать в профессиональных магазинах фигурного катания. Очень много вариантов купить на «Авито», мы всем советуем, тем более детям, у которых нога за год вырастает. Если купить хорошие коньки на «Авито», они прослужат не год, они прослужат вам дольше — это трата на несколько лет вперёд. Не надо каждый год коньки по 50 тысяч покупать, не настолько всё плохо», — добавила Боброва в эксклюзивном интервью корреспондентке «Чемпионата» Яне Левхиной.