Экс-врач сборной России Шветский: у Дюамель обсессивно-компульсивное расстройство

Бывший врач сборной России Филипп Шветский отреагировал на высказывания экс-фигуристки из Канады Меган Дюамель, которая ранее рассказала, почему подозревает россиян в использовании допинга.

Ранее Дюамель рассказала, что во время выступлений наблюдала, как российские фигуристы постоянно уходили в раздевалку с врачом Шветским. Также канадская спортсменка сообщила, что зарубежным фигуристам во время тренировок в России давали пить вещество наподобие чёрной смолы вместо еды.

«Я не думаю, что уместно реагировать на такие эмоциональные и обсессивно‑компульсивные расстройства, причину которых чаще всего можно найти в трудах Фрейда. За восемь лет участия в международных соревнованиях по фигурному катанию я находился рядом с великими спортсменами всего мира, мастерством которых я не перестану восхищаться, в том числе и Меган Дюамель, мне повезло. По правилам ISU, когда мы соревновались, «переодевальни» разделялись по половому признаку и совместное нахождение исключалось. А наши отношения, которые остаются до сих пор, им не понять, потому что мы команда, сборная команда России. Но мне очень приятно, что и она обо мне помнит», — приводит слова Шветского «Матч ТВ».