Американская журналистка: Байлз не врёт и не юлит, и посмотрите на Валиеву

Американская журналистка Кристин Бреннан сравнила американскую гимнастку Симону Байлз и российскую фигуристку Камилу Валиеву.

«Есть много случаев, когда спортсмены притворяются, что у них астма. Некоторые за прошедшие годы пытались воспользоваться преимуществом, которые дают ингаляторы. Но в целом, если вы следуете правилам, уважаете их, а доктор говорит, что у вас серьёзная проблема, требующая применения лекарств, как у Симоны Байлз, вы предоставляете данные. Если вы получаете одобрение от национального антидопингового агентства, это значит, что применение данных лекарств законно. Могут быть люди, которые скажут: «Эй, я могу найти любого доктора, который выдаст мне разрешение». Всё проверяется.

Понимаю, что россияне могут сказать: «Да, у Симоны есть врач, который помогает справиться с болезнью, но лекарства также повышают производительность». Симона – открытая личность, которая вынуждена справляться со своими проблемами. Мы знаем о том, что ей мешал психический блок, знаем о её страхах и сомнениях. Она была невероятна честна с американской публикой и миром. Конечно, они могут так говорить. Но я ответила бы россиянам так. Что Симона не делает, — она не врёт, не юлит. По крайней мере, я не слышала ничего подобного. Она очень последовательна, и для меня как журналиста последовательность – это то, что ты ищешь в словах любого спортсмена.

И посмотрите на Валиеву. Она говорит: «О, мой дедушка… Это его вина». А затем её мама заявила, что она принимала ещё два лекарства от сердца, которые не были запрещены. Что это? У неё обнаружили триметазидин, а есть ещё два, о которых сказала мама. Немало препаратов от сердца для 15-летней девочки. Оказывается, лекарство попало к ней случайно от дедушки. Ну хорошо. А как насчёт двух других? Ты сразу понимаешь, что кто-то здесь не говорит правду. Я не думаю, что подобное когда-то случалось с Симоной», — сказала Бреннан в интервью на YouTube-канале TheSkatingLesson.