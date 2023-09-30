«Похоже на пиар-ход». Доктор медицинских наук — о плавании Костомарова в протезах

Доктор медицинских наук Андрей Шестаков прокомментировал видео, на котором олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, из-за последствий тяжёлой пневмонии лишившийся стоп и кистей рук, научился плавать в протезах.

«Удивило, что Роман уже плавает в протезах. Удивительно быстро идёт восстановление организма. Конечно, мы не знаем всего, но физическая форма у Костомарова развивается очень быстро.

Но нужно быть готовым ко всему — ухудшения могут прийти неожиданно. Плавание в случае Романа не несёт в себе ничего плохого, но больше похоже на пиар-ход. Многие звёзды так пытаются продемонстрировать своё здоровье. Иногда это вредит. Нужно с большой осторожностью относиться к активным тренировкам, каждый день следить за состоянием. Иначе можно пропустить возможную негативную тенденцию», — приводит слова Шестакова Sport24.

Напомним, Костомаров попал в реанимацию больницы Коммунарка с тяжёлой формой пневмонии 10 января. Из-за длительного нахождения на аппаратах, поддерживавших жизнь спортсмена, у него развился некроз периферийных сосудов. Ступни и кисти рук Романа были ампутированы. Больницу Костомаров покинул через 175 дней на протезах и начал активно адаптироваться к жизни. Фигурист выступает в шоу, занимается фитнесом, футболом, а теперь ещё и плавает.