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Стало известно, под какую музыку поставлена новая произвольная программа Софьи Акатьевой

Стало известно, под какую музыку поставлена новая произвольная программа Софьи Акатьевой
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Стало известно, под какую музыку поставлена новая произвольная программа действующей чемпионки России в женском одиночном катании Софьи Акатьевой. Фигуристка и тренерский штаб Этери Тутберидзе выбрали для неё саундтрек из российского кинофильма «Адмирал», который вышел в 2008 году, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на собственный источник.

Напомним, Акатьева должна была представить новую произвольную программу на контрольных прокатах сборной России в сентябре, однако из-за проблем со здоровьем выступить не смогла.

В сезоне-2022/2023 16-летняя Акатьева дебютировала на взрослых соревнованиях, одержав победу на чемпионате России. Софья владеет элементами ультра-си: тройным акселем и четверным тулупом. По ходу межсезонья она получила стрессовый перелом стопы, из-за которого приступила к тренировкам только в конце июля.

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