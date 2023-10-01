Авербух: спасибо Костомарову за каждый выход на лёд, веру в то, что невозможное возможно!

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф, тренер и продюсер Илья Авербух поблагодарил олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова за участие в ледовом шоу.

«Вчера завершились наши гастроли с ледовым представлением «Письма любви». Низкий поклон всем участникам! Спасибо Роме за каждый выход на лёд, дающий силу и веру в любовь, веру в то, что всё невозможное возможно!

Большое спасибо всем тем, кто создавал это шоу и работал за кулисами. Благодарю зрителей, которые на протяжении всех выступлений отдавали своё тепло и любовь! Берегите друг друга. Будьте с нами! Счастья всем и любви. Пусть письма любви летят над вами!» — написал Авербух в своём телеграм-канале.

Напомним, девятый сезон ледового шоу «Письма любви» Ильи Авербуха проходил с 22 августа по 30 сентября в ледовом дворце «Айсберг» в Сочи. В программе заключительного гала-шоу принимали участие олимпийские чемпионы разных лет, в том числе и Роман Костомаров.