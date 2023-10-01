Роднина — о переносе слушаний по делу Валиевой: не нужно искать в этом скрытый смысл

Трёхкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира в парном катании, российская фигуристка Ирина Роднина оценила решение Спортивного арбитражного суда (CAS) перенести слушания по допинг-делу чемпионки Европы – 2022, 17-летней российской фигуристки Камилы Валиевой на 9 и 10 ноября. CAS мотивировал это решение тем, что коллегии арбитров необходимо подготовить и изучить дополнительные документы.

«Почему затягивают решение Валиевой? Значит, там есть какие-то сложности и нет единогласного мнения. Не нужно искать в этом скрытый смысл. CAS неоднократно вставал на сторону российских спортсменов. Верю в непредвзятость CAS и справедливое решение по Валиевой», — приводит слова Родниной «РБ Спорт».