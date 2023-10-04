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Алёна Леонова: есть ощущение, что все готовы выступить без гимна и флага

Алёна Леонова: есть ощущение, что все готовы выступить без гимна и флага
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Серебряный призёр чемпионата мира, чемпионка мира среди юниоров, победительница Универсиады и Кубка России фигуристка Алёна Леонова высказалась по поводу возможного допуска российских фигуристов к международным соревнованиям.

«Не знаю, у каждого свои мысли по этому поводу. Если ты хочешь выступать, то ты будешь выступать и без гимна и флага. Я советов раздавать не буду. Все соскучились по стартам, все хотят. И даже есть ощущение, что все настолько хотят, что уже сейчас готовы выступить без гимна и флага. Есть, конечно, принципиальные спортсмены, которые не собираются этого делать. Но тут некого осуждать, это решение каждого», — приводит слова Леоновой «Татар-Информ».

Напомним, в 2022 году совет ISU отстранил российских фигуристов от участия в международных соревнованиях.

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