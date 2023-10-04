Анна Щербакова: спасибо за подарки, среди которых я затерялась на фото

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова подвела итоги выступления в шоу Magic on Ice («Волшебство на льду»), которое прошло с 1 по 3 октября на Национальном конькобежном стадионе в Пекине (Китай). Именно в этом городе Щербакова завоевала золото Игр.

«Завершилось первое гала-шоу российских фигуристов в Китае. Счастлива вновь оказаться на пекинском льду, на олимпийской арене (пусть и конькобежной). Спасибо зрителям за эмоции, улыбки, аплодисменты… И, конечно, за многочисленные подарки, среди которых я затерялась на фото», — написала Щербакова в своём телеграм-канале.

Фото: Личный архив Анны Щербаковой

После победы на Олимпийских играх Щербакова не выступала на соревнованиях. Перед сезоном-2022/2023 Анна сделала операцию на колене, после которой долго восстанавливалась. Минувшим летом она вернулась к тренировкам, но о желании выйти на старт пока не сообщала.