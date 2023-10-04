Леонова: увидеть Щербакову и Трусову на соревнованиях я бы не рассчитывала

Серебряный призёр чемпионата мира – 2012 в женском одиночном катании Алена Леонова заявила, что больше не рассчитывает увидеть на соревнованиях олимпийскую чемпионку Анну Щербакову и серебряного призёра Игр-2022 Александру Трусову.

«Видела ли новые программы Трусовой и Щербаковой, которые они показали на шоу в Пекине? Нет, к сожалению, не смотрела. Всё, что связано с шоу, смотрю редко. Могут ли они оказаться на соревнованиях? Они у нас, конечно, великие спортсменки. Но увидеть их на соревнованиях я бы всё-таки не рассчитывала.

Останется ли наше фигурное катание после их ухода без ярких звёзд? Да нет, вы что? У нас подрастает такое талантливое поколение, что с ума сойти можно. Посмотрите любые юниорские соревнования, там просто звезда на звезде. По этому поводу я вообще не переживаю.

В медийном плане? Но ведь они будут расти. Их будут любить, и они будут такими же популярными. Так же было и с Камилой, и Аней, и Сашей. Любимчики появляются очень быстро. И я уверена, что такие появятся и среди молодых подрастающих фигуристок», — приводит слова Леоновой «Татар-информ».