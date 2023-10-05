Алиев — о выступлении с КП на Мемориале Панина-Коломенкина: судьям очень повезло

Российский фигурист Дмитрий Алиев высказался о своём выступлении с короткой программой на Мемориале Панина-Коломенкина. Спортсмен набрал 103,1 балла.

«Хорошие баллы, на самом деле. В целом даже не удивлён баллам, порадовало катание, настроение, которое хотелось передать этой программой, внутренний посыл. Мне кажется, судьям очень повезло — большая часть, где я контактирую с публикой и с судьями, вон в той зоне находится. Я улыбался, видел, что ухмылочка у них на глазах. Программу душевную, русскую, нашу, добрую откатать хорошо — это здорово для меня.

То, что пробил сто, — классно. Надеюсь показывать такой же результат на главных стартах страны. Очень хочется наслаждаться так, как наслаждаюсь тренировочным процессом. Когда с настроением откатался, даже общей усталости нет.

Что сказали после контрольных прокатов? Всякие мнения были, особенно после ситуации с одним парнем в мужском одиночном катании. Я недавно шёл и думал: люди разные, кому-то нравится, а кому-то — нет. В этом состоит вся жизнь. Кто-то пишет об этой программе «здорово, замечательно», а кто-то — что эта программа не для фигурного катания.

Но я не хочу, чтобы зритель обиделся. Возможно, они не чувствуют эту программу, кто пишет так — потому что, может быть, не переживали этой теплоты, душевности, домашней атмосферы в детстве. Может, были из тяжёлой семьи или что-то такое. Нормально, если это не нравится. А мне хочется передать любовь. Многие подходили и действительно говорили: сейчас бы к бабушке на оладушки. Я правда уважаю критиков.

Прочитал некоторые отзывы о программе и был даже удивлён, что мне понравились негативные комментарии. Это тоже в плюс. Болельщики же смотрят, это обмен энергией — я на льду, они на трибунах. Когда получается слиться, удивить… Я впервые случайно почитал комментарии, какие-то даже полайкал. Самые плохие. Мне реально понравилось! А так читаю только статьи ваши, а комментарии к ним не читаю.

Любимый бар в Петербурге? Что-то я знаю очень мало баров. Могу назвать место, куда я всё время хожу с друзьями — ресторан Ketch Up. Мы туда ходим с друзьями, нас там все знают», — передаёт слова Алиева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.