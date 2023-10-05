Норвежский журналист раскритиковал закрытый характер слушаний допингового дела Валиевой

Норвежский журналист издания VG Лейф Вельхавен в своей статье раскритиковал закрытый характер слушаний допингового дела российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«На карту поставлено многое, и политический подтекст очевиден в том, что началось на прошлой неделе в CAS. В швейцарской Лозанне коллегия из трёх судей рассматривает самое громкое допинговое дело последнего времени, которое касается 17-летней звезды фигурного катания Камилы Валиевой. Разброс в оценках огромен, потому что решение будет иметь прямое влияние на итоговое распределение медалей Олимпиады в Пекине.

Независимо от того, к какому решению в конечном итоге придут судьи, результатом будет чьё-либо недовольство. Стороны процесса крутые. И уже ясно, что дело затянется, поскольку слушания были отложены до конца этой осени.

В любом случае досадно то, что общественность обманывают в понимании того, как решается серьёзный вопрос. Ни одна из сторон не потребовала проведения открытого слушания, и, таким образом, разбирательство закрыто и недоступно публике. Правовая система спорта находится под давлением с нескольких сторон, и очень жаль, что в итоге мы не получаем прозрачности, необходимой для построения доверия.

Обстоятельства делают особенно интересной оценку суда. После многих лет разочарований есть надежда восстановить авторитет антидопинговых органов. В этом смысле дело Валиевой становится пробным камнем. Поэтому очень жаль, что двери закрыты. Это лишь усугубляет ситуацию в международной борьбе с допингом», — написал Вельхавен.