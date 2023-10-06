Даниелян: у кого лучшая «Богема» в сборной? Я должен сказать — у меня. Но у других не хуже

Российский фигурист Артур Даниелян рассказал об ощущениях от своего выступления с произвольной программой на Мемориале Панина-Коломенкина, а также поделился мнением о множестве программ, поставленных на «Богему» Шарля Азнавура в текущем сезоне.

«Я пока не успел толком проанализировать прокат, но что радует, так это лутц. Я шёл ещё на второй, но не получился. Дальше старался делать программу по максимуму и вылезла ошибка на первой тройном акселе. Но меня радует, что я второй сделал чисто, ещё и в конце. На прошлых стартах второй аксель был в недокрут с кривым выездом.

Поддержка сегодня чувствовалась, даже успевал перед хореодорожкой кинуть взгляды к зрителям, чтобы они ощутили атмосферу моей программы. Вот так вот мы обменивались энергией.

У кого лучшая «Богема» в сборной? Я должен сказать — у меня. Но не могу сказать, что у других хуже. У нас по сути у всех разные обработки вышли, но у каждого своё представление, свой образ и каждый преподносит его по-своему. Это всегда выглядит классно. Чем больше, тем лучше. Каждый найдет себе по душе «Богему» (улыбается).

Как оценю выступление на турнире? Лучше, чем на предыдущем старте две недели назад. На этот раз я выступил получше. Буду набирать обороты и уже показывать хорошие результаты. Но сезон я начал с более высокой планки, чем в прошлом году по баллам, и в технической части я немножко прибавил.

Одинаковая музыка с Фроловой? Когда Аня к нам ещё не перешла, нам уже эту программу поставили. Так вышло. Мне в предыдущем сезоне предлагали эту музыку, но я её послушал, и она мне показалась скучной. А год спустя я уже был в восторге от неё и предложил поставить. Мы с Аней разделили: короткая, произвольная. У нас командная работа», — передаёт слова спортсмена корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.