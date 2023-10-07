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Фигуристка Майя Хромых не выступит на первом этапе Гран-При России в Уфе

Фигуристка Майя Хромых не выступит на первом этапе Гран-При России в Уфе
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Фигуристка Майя Хромых не выступит на первом этапе Гран-При России «Край Курая», который пройдёт в Уфе с 13 по 16 октября, сообщает фан-группа спортсменки. Майя сама подтвердила эту информацию болельщикам, но не назвала причину.

17-летняя Хромых тренируется в группе Этери Тутберидзе, она становилась призёром этапов Гран-при ISU в 2021 году. В минувшем сезоне Майя была заявлена на два этапа Гран-при России в Москве и в Перми, но пропустила их из-за травмы руки и в других соревнованиях участия также не принимала. В сентябре выступила на контрольных прокатах сборной России.

Основными соперницами Хромых в Уфе должны были стать Анастасия Зинина и Аделия Петросян. В мужском одиночном катании на первом этапе выступят Евгений Семененко, Андрей Мозалёв, Макар Игнатов и Глеб Лутфуллин.

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