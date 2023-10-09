Лучшая фигуристка Сербии Антонина Дубинина: очень нравится, как Камила Валиева катается

Чемпионка Сербии в женском одиночном катании Антонина Дубинина рассказала, кем из фигуристов она вдохновляется.

«Скорее всего, это такие легенды фигурного катания, как Юдзуру Ханю, Нейтан Чен. Масштабные личности. Из девочек не могу точно сказать. Очень нравится, как Камила Валиева катается. А так, я ни на кого не равняюсь, иду своей дорогой. Но на самом деле многие фигуристы мне импонируют в плане катания», — сказала Дубинина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.

17-летняя российская фигуристка Камила Валиева является олимпийской чемпионкой в командном соревновании (Пекин-2022), а также чемпионкой мира (Таллин-2022).

Японец Юдзуру Ханю является двукратным олимпийским чемпионом (Сочи -2014 и Пхёнчхан-2018).