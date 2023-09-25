Как Камила Валиева попалась на допинге? Вспоминаем основные детали громкого дела

Что такое триметазидин и как появился мем про дедушкин стакан?

Разбирательство вокруг пробы Камилы Валиевой ведётся уже полтора года – с 9 февраля 2022-го, когда появились первые новости о проваленном тесте среди победителей командного турнира Олимпийских игр. Дело наконец рассмотрят в CAS на этой неделе.

Мы собрали основные детали истории, связанные с положительным тестом спортсменки.

Какое лекарство было обнаружено у Валиевой?

В допинг-пробе Камилы Валиевой от 25 декабря 2021 года было найдено запрещённое вещество триметазидин. Об этом стало известно уже вечером 9 февраля, когда только-только вскрылась информация о положительном тесте в составе сборной России.

Препарат в пробе спортсменки был обнаружен в микродозе – 2,1 нанограмма на миллилитр. Все остальные допинг-пробы фигуристки начиная с 2019 года, а также те, которые были сданы на январском чемпионате Европы и Олимпиаде – чистые.

Откуда в пробе фигуристки триметазидин? Когда Валиева боролась в суде за допуск до личного турнира на Олимпиаде, была использована следующая версия попадания запрещённого препарата в организм: дедушка фигуристки принимал препарат для сердца, и вещество могло попасть через общую посуду (в частности, ставший мемом стакан с водой).

Позднее врач сборной России по фигурному катанию Филипп Шветский заявил в интервью ТАСС следующее: «Нужен был срочный факт, как это вообще могло попасть в её организм. Было понятно: попадание случайное. Мы общались с институтом фармакологии — для полного выведения данной дозировки нужно от 24 до 72 часов, не более того. Поэтому — да, это первое, что могло прийти нам в голову».

Камила Валиева и Филипп Шветский Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Почему запретили триметазидин и кто на нём попадался?

Триметазидин с 2014 года включен в список запрещённых препаратов Всемирного антидопингового агентства. Этот препарат занимается нормализацией энергетического метаболизма клеток, его, например, назначают при ишемической болезни сердца. Вещество отнесли к группе S4 – это гормоны и модуляторы метаболизма. Такие препараты запрещено использовать всегда – и в соревновательный, и во внесоревновательный период.

Кто из российских спортсменов принимал этот препарат ранее? В 2018 году положительную допинг-пробу на Олимпиаде в Пхёнчхане сдала бобслеистка Надежда Сергеева. Результаты спортсменки в соревнованиях экипажей бобов-двоек были аннулированы, а сама она получила временное отстранение. Позднее в CAS это отстранение сняли, поскольку вещество могло попасть в организм спортсменки через заражённый продукт.

Среди зарубежных спортсменов на триметазидине попадался китайский пловец Сунь Ян в 2014 году (дисквалификация три месяца), а в 2018 году положительный допинг-тест сдала американская пловчиха Мадисин Кокс. Изначально её дисквалифицировали на два года, но затем срок сократили до восьми месяцев.

Что решит суд?

Перед началом судебного заседания позиции противоборствующих сторон таковы:

ВАДА требует дисквалификации Валиевой на четыре года, начиная с момента сдачи положительной допинг-пробы;

ISU требует дисквалификации от двух до четырёх лет (также со дня сдачи пробы);

РУСАДА также хочет, чтобы Валиеву признали виновной, но при этом считает её вину незначительной, поэтому санкции за это могут включать выговор или ограничиться им.

Сторона Камилы считает, что её нарушение не доказано, поэтому настаивает на возвращении спортсменке золота ЧР-2022, которого её лишило решение дисциплинарного комитета РУСАДА.

Заседания по делу Валиевой в CAS стартуют 26 сентября.