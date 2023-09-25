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Дело Валиевой: какой допинг был обнаружен у фигуристки, почему запретили триметазидин, что решит суд CAS

Как Камила Валиева попалась на допинге? Вспоминаем основные детали громкого дела
Анастасия Матросова
Камила Валиева на ОИ-2022
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Что такое триметазидин и как появился мем про дедушкин стакан?

Разбирательство вокруг пробы Камилы Валиевой ведётся уже полтора года – с 9 февраля 2022-го, когда появились первые новости о проваленном тесте среди победителей командного турнира Олимпийских игр. Дело наконец рассмотрят в CAS на этой неделе.

Мы собрали основные детали истории, связанные с положительным тестом спортсменки.

Здесь собираем все последние новости о слушаниях:
Первый день суда над Камилой Валиевой. Онлайн
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Первый день суда над Камилой Валиевой. Онлайн

Какое лекарство было обнаружено у Валиевой?

В допинг-пробе Камилы Валиевой от 25 декабря 2021 года было найдено запрещённое вещество триметазидин. Об этом стало известно уже вечером 9 февраля, когда только-только вскрылась информация о положительном тесте в составе сборной России.

Препарат в пробе спортсменки был обнаружен в микродозе – 2,1 нанограмма на миллилитр. Все остальные допинг-пробы фигуристки начиная с 2019 года, а также те, которые были сданы на январском чемпионате Европы и Олимпиаде – чистые.

Откуда в пробе фигуристки триметазидин? Когда Валиева боролась в суде за допуск до личного турнира на Олимпиаде, была использована следующая версия попадания запрещённого препарата в организм: дедушка фигуристки принимал препарат для сердца, и вещество могло попасть через общую посуду (в частности, ставший мемом стакан с водой).

Позднее врач сборной России по фигурному катанию Филипп Шветский заявил в интервью ТАСС следующее: «Нужен был срочный факт, как это вообще могло попасть в её организм. Было понятно: попадание случайное. Мы общались с институтом фармакологии — для полного выведения данной дозировки нужно от 24 до 72 часов, не более того. Поэтому — да, это первое, что могло прийти нам в голову».

Камила Валиева и Филипп Шветский

Камила Валиева и Филипп Шветский

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Почему запретили триметазидин и кто на нём попадался?

Триметазидин с 2014 года включен в список запрещённых препаратов Всемирного антидопингового агентства. Этот препарат занимается нормализацией энергетического метаболизма клеток, его, например, назначают при ишемической болезни сердца. Вещество отнесли к группе S4 – это гормоны и модуляторы метаболизма. Такие препараты запрещено использовать всегда – и в соревновательный, и во внесоревновательный период.

Кто из российских спортсменов принимал этот препарат ранее? В 2018 году положительную допинг-пробу на Олимпиаде в Пхёнчхане сдала бобслеистка Надежда Сергеева. Результаты спортсменки в соревнованиях экипажей бобов-двоек были аннулированы, а сама она получила временное отстранение. Позднее в CAS это отстранение сняли, поскольку вещество могло попасть в организм спортсменки через заражённый продукт.

Среди зарубежных спортсменов на триметазидине попадался китайский пловец Сунь Ян в 2014 году (дисквалификация три месяца), а в 2018 году положительный допинг-тест сдала американская пловчиха Мадисин Кокс. Изначально её дисквалифицировали на два года, но затем срок сократили до восьми месяцев.

Все детали будущих слушаний в CAS:
Дело Валиевой близится к развязке. Но её шансы на победу малы из-за странных требований
Дело Валиевой близится к развязке. Но её шансы на победу малы из-за странных требований

Что решит суд?

Перед началом судебного заседания позиции противоборствующих сторон таковы:

  • ВАДА требует дисквалификации Валиевой на четыре года, начиная с момента сдачи положительной допинг-пробы;
  • ISU требует дисквалификации от двух до четырёх лет (также со дня сдачи пробы);
  • РУСАДА также хочет, чтобы Валиеву признали виновной, но при этом считает её вину незначительной, поэтому санкции за это могут включать выговор или ограничиться им.
  • Сторона Камилы считает, что её нарушение не доказано, поэтому настаивает на возвращении спортсменке золота ЧР-2022, которого её лишило решение дисциплинарного комитета РУСАДА.

Заседания по делу Валиевой в CAS стартуют 26 сентября.

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