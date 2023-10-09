«Я этого не ожидала». Хореограф — о популярности музыки La Boheme в сборной России

Хореограф школы Тамары Москвиной Валерия Чистякова, ставившая короткую программу чемпионам Европы 2020 года Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому, высказалась о том, что композицию La boheme Шарля Азнавура также выбрали Глеб Лутфуллин, Артур Даниелян и пара Елизавета Осокина/Артём Грицаенко.

«Расстроило ли меня, что достаточно много фигуристов катается под «Богему»? Я этого не ожидала, признаю. Понятно, что это одно из ключевых произведений в мире музыки. Меня больше удивило, что другая пара, Осокина/Грицаенко, всё равно решила оставить «Богему», но это их право. Я не знала, что они выбрали эту же музыку, поэтому для меня это было удивлением, но ничего криминального в этом нет», — сказала Чистякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Полное интервью с Валерией Чистяковой выйдет завтра, 10 октября, в 8:00.