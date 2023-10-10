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Хореограф Чистякова: Москвина достаточно прогрессивная. Она открыта к чему-то новому

Хореограф Чистякова: Москвина достаточно прогрессивная. Она открыта к чему-то новому
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Валерия Чистякова, хореограф школы Тамары Москвиной, ответила на вопрос о прогрессивности именитого тренера.

«Насколько Тамара Николаевна открыта к экспериментам? Она достаточно прогрессивная. Она всегда выслушает, проанализирует. Она открыта к чему-то новому, благожелательно воспринимает новые предложения, собственно, как и Артур Минчук», — сказала Чистякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

В сентябре этого года известные российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, покинули Москвину, с которой проработали восемь лет, и присоединились к группе Этери Тутберидзе.

Полное интервью с Валерией Чистяковой выйдет сегодня, 10 октября, в 8:00.

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