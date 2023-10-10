«С протезами ног ты по-другому всё ощущаешь». Роман Костомаров — о реабилитации

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров на форуме Innofood рассказал о том, как проходит его реабилитация.

Из-за последствий тяжёлой пневмонии Костомаров лишился стоп и кистей рук. Роман около полугода провёл в больнице, длительное время находился в состоянии медикаментозной комы. Получив протезы для ног, спортсмен выписался и проходит реабилитацию. Костомаров даже принимает участие в ледовом шоу, но пока выходит на лёд в кроссовках.

«Реабилитация началась давно, когда я просто лежал в койке и не было возможности двигаться, ходить. Восстанавливать мышцы пришлось несколько месяцев, потому что первое время невозможно было голову с подушки поднять — все мышцы атрофировались. Даже когда сажали на кровать, я не мог сидеть две-три минуты — потому что голова падает. Очень сложный период, когда ты видишь себя в зеркале, видишь колоссальные потери, делать что-то вдвойне сложно. Потому что реально ты другой человек и думаешь: а зачем всё это делать?

Но, поскольку мы всё-таки спортсмены и не привыкли сдаваться, я всё это делал, в течение двух месяцев я более-менее начал набирать форму. С протезами ног ты по-другому всё ощущаешь, встаёшь, ощущаешь себя полноценным человеком. Да, первое время болели колени, связки все отвыкли, ослабли, ужасно больно и неприятно это всё, но ты встал с кровати и как-то воспрял духом немножечко, крылья сзади вырастают, потому что когда лежишь или сидишь, то ощущения совсем печальные. Терпения и сил всем, кто оказался в такой ситуации, нужно бороться, не сдаваться и стараться всё-таки выполнять все эти нелёгкие упражнения, чтобы дальше постараться жить более-менее полноценной жизнью», — приводит слова Костомарова ТАСС.