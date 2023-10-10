«Как снежный ком пошло». Елизавета Худайбердиева — о падениях и хейте болельщиков

Чемпионка России Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцевальном дуэте с Егором Базиным, высказалась о своих многочисленных ошибках в сезоне-2022/2023 и последовавшем за ними хейтом в соцсетях.

«Круто, что не было международных стартов и все ошибки были внутри России. Поэтому это круто, что я реально набралась огромного опыта. У меня никогда в жизни не было такого: я никогда не ошибалась. Никогда. Ни разу. Ни одного старта за всю карьеру танцорши. Ну, бывали какие-то ошибки у партнёров или совместные какие-то — поддержки, вращения и так далее. Но, чтобы я ошибалась, такого не было. И я этого не знала. Поэтому, может быть, меня это так выбило, что я в первый раз ошиблась, второй раз ошиблась и у меня как снежный ком оно пошло. Поэтому я набралась опыта. Набралась опыта, как себя абстрагировать и как относиться к каким-то неприятным штукам в социальных сетях.

Так работает для зрителя, к сожалению: когда ты где-то ошибаешься, то ты никто, ты ничего не умеешь, ты ничтожество, позорище и так далее. Только ты выходишь и катаешь без ошибок, то сразу вроде и такой классный, да и макияж у неё нормальный, да и блонд вроде ей идёт, и костюмы красивые, и программы интересные. Ой, ну, молодцы. То есть легко переобуваются такие клиенты», — сказала Худайбердиева в «Прокат Show» на канале ОККО в YouTube.