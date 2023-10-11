«Настя прекрасна». Боброва и Журанков оценили новые программы Губановой

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва вместе со спортивным комментатором Андреем Журанковым поделились впечатлениями о новых программах фигуристки Анастасии Губановой.

«Короткая программа Губановой — современно, танцевально. Но вообще, когда Настя катается, главное, чтобы она всё сделала», — заявил Журанков.

«Она и делает, только она баллы почему-то за это не получает. Мне ещё кажется, что она на не очень удачный старт попала. Не её, и это было видно. В короткой не хватило мне стиля «вог». Она постоянно делает характерные руки, а вот чем отличается — это линии и чёткость. То, что немножко показали в прошлом году Худайбердиева с Базиным. Вот чуть-чуть дочистить эту историю и, может быть, было бы и неплохо», — ответила Боброва.

«Произвольная программа — «Посвящение Карузо» Лары Фабиан. Очень красивая музыка, очень красивая Настя, очень красивое катание от Насти, как всегда. Просто в своём стиле. Для меня никакого открытия не было, может, это и хорошо. Многие такую Настю любят, хотя мы всегда ценим, когда фигурист бах — и выходит вообще в другом стиле. И ты такой: «Оказывается, ты так ещё можешь!» — продолжил высказываться Журанков.

«Значит, время ещё не пришло. Но Настя прекрасна, мы ей желаем всяческих успехов», — сказала Боброва в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».