Марк Кондратюк заменит Алексея Ягудина в спектакле «Кармен» в Санкт-Петербурге

Олимпийский чемпион, чемпион Европы, чемпион России и бронзовый призёр чемпионата России Марк Кондратюк заменит Алексея Ягудина в спектакле Ильи Авербуха «Кармен» 5–6 ноября в Санкт-Петербурге. Об этом корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой сообщили в пресс-службе ледового шоу.

Ранее стало известно, что Кондратюк исполнит вместо Ягудина роль тореадора Эскамильо на показах шоу в Екатеринбурге, которые пройдут 27 и 28 октября в КРК «Уралец».

Напомним, сегодня, 12 октября, Алексей Ягудин перенёс операцию на правом колене, за неделю до этого, 5 октября, олимпийскому чемпиону прооперировали левое колено. Как сообщил сам Алексей Ягудин, он планирует полностью восстановиться к декабрю 2023 года.