«Хочу кататься долго». Фигурист Рухин — о тяжёлом периоде в карьере и мотивации

Бронзовый призёр Первенства России — 2021 среди юниоров Егор Рухин рассказал о мотивации в тяжёлый период карьеры.

«Не было ли мыслей закончить со всем в этот тяжёлый период? Нет, таких мыслей не было и, наверное, их не будет ещё очень долго. Хочу кататься долго. Нет ли проблем с мотивацией из-за внутреннего сезона? Нет, наоборот, её слишком много (улыбается). Порой в тренировках это немножко мешает, но тренерский состав помогает мне с этим справиться и направляет меня в нужное русло», — сказал Рухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Весной 2020 года Рухин ушёл от тренера Этери Тутберидзе в Центральный спортивный клуб армии (ЦСКА) к Марине Селицкой и Елене Буяновой. Под их руководством фигурист на четвёртом этапе Кубка России в Казани занял только пятое место, а вот на пятом этапе в Москве он поднялся до второго места.

Осенью того же года фигурист покинул ЦСКА и вернулся в Team Tutberidze. В декабре Рухин участвовал в чемпионате России — 2022, прошедшем в Санкт-Петербурге, где занял 18-е место.