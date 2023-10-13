Фигурист Рухин ответил, предлагали ли ему перейти из одиночного катания в парное

Призёр этапов юниорской серии Гран-при Егор Рухин рассказал о предложениях перейти из одиночного в парное катание.

«Может быть, разок-два было, но у меня и мысли такой не было никогда. Только одиночное. На тренировках прыгаю все четверные – и лутц, и флип. На первом старте пробовал лутц, но ещё не было готовности. В короткой, скорее всего, оставлю сальхов и тулуп, а в произвольную добавлю лутц. Как раз сейчас будет время подготовиться, накатать этот вариант», — сказал Рухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

За последние два сезона Рухин занял второе место на четвёртом этапе Кубка России (2020/2021), выиграл бронзу Первенства России (2020/2021), второе место на этапе ЮГП в России (2021/2022) и третье место на этапе ЮГП в Польше (2021/2022).