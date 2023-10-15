Андрей Мозалёв — об этапе Гран-при в Уфе: попал в тройку, но удовлетворения от проката нет

Чемпион мира среди юниоров, бронзовый призёр чемпионата России в мужском одиночном катании Андрей Мозалёв оценил своё третье место на первом этапе Гран-при России, который проходит в Уфе.

«Буду работать. Немножко зажался в начале программы, не получился первый прыжок, и из-за того, что зажался, тяжело ехалось. Зажался из-за волнения — ну, это понятно, оно всегда присутствует, а сегодня чуть больше. Из-за него тело зажалось, немного деревянным был.

Чему научил этот старт? Проще относиться ко всему, не думать ни о чём, кататься в своё удовольствие. Это самое главное, но это очень сложно. Это годы тренировок.

Цель на этот старт? Хорошо откатать обе программы. Место — не было задачи, была задача хорошо откатать, показать себя. Сегодня нет удовлетворения от проката. Попал в тройку, но прокат от этого лучше не стал», — передаёт слова Мозалёва корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.