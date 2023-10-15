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Судьи Гран-при России в Уфе нарушили правила при выставлении оценок Аделии Петросян

Судьи Гран-при России в Уфе нарушили правила при выставлении оценок Аделии Петросян
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Некоторые судьи первого этапа Гран-при России в Уфе нарушили правила при выставлении оценок фигуристке Аделии Петросян. Поставленные спортсменке оценки не соответствуют рекомендациям ISU.

Судья Святослав Бабенко поставил фигуристке три балла за секвенцию четверной тулуп + двойной аксель, несмотря на то, что Петросян допустила степ-аут — грубую ошибку, требующую снижения оценки. Как правило, в таких случаях баллы должны быть отрицательными.

Также правила нарушила судья Татьяна Рашевская, которая по всем трём компонентам поставила фигуристке оценки выше допустимых. Она выставила 9,25 за композицию, 9,00 за представление и 9,25 за мастерство катания, однако согласно правилам ISU судьи в случае двух падений спортсмена, которые по ходу программы и допустила Петросян, могут поставить не больше 8,75 баллов за компонент.

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