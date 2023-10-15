«Для нас это хороший опыт, причём удачный». Горелкин прокомментировал проблему с костюмом

Даниил Горелкин и Софья Леонтьева прокомментировал прокат на первом этапе Гран-при России в Уфе.

Леонтьева: Как тренировали фишку с падением на колени? Я всю программу катаюсь на коленях, мне кажется (улыбается). Колготки рвутся быстро, но ничего страшного, зато какая программа интересная получилась.

Горелкин: В этом году у нас отличается программа от того, что мы катали раньше. Переворот — идея тренеров, они показали видео, как делают танцоры-контемпщики разные штуки. Как раз вышли на эту мысль с такой штучкой.

Леонтьева: Они сказали — давайте попробуем, и мы согласились, потому что трюк очень интересный. Такого никто ещё не делал. Не скажу, что долго учили, он получился практически сразу, дольше учились делать это бесшумно. Потому что я переворачиваюсь, и у меня полностью конёк падает на лёд. Он тяжёлый, от этого шум. Нужно контролировать момент.

Как оценить первый старт по взрослым? Сложно оценивать, нужно будет проанализировать это позже. Опыт получился хороший, начало положено, дальше будет только лучше, мы в этом убеждены. Если сравнивать с контрольными прокатами, пусть у нас были помарки в ритм-танце и тут такой инцидент случился, это всё равно лучше, чем было. За этот месяц мы с тренерами поработали хорошо, будем только улучшаться, набираться опыта.

Горелкин: Здесь очень важен именно опыт, во-первых, мы очень рады, что неплохо выступили. Неидеально, но будем работать.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.