Гран-при по фигурному катанию: результаты соревнований 15 октября

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Сегодня, 15 октября, завершился первый этап Гран-при России по фигурному катанию, проходивший в Уфе. После произвольных программ стали известны победители соревнований в мужском и женском одиночном катании, а также в танцах на льду.

Произвольная программа

Мужчины. Одиночное катание

1. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) – 191,63

2. Роман Савосин (Москва) – 176,77

3. Макар Игнатов (Санкт-Петербург) – 172,15

4. Глеб Лутфуллин (Санкт-Петербург) – 165,62

5. Андрей Мозалёв (Санкт-Петербург) – 162,33

6. Даниил Постарнаков (Ставропольский край) – 149,88

Женщины. Одиночное катание

1. Аделия Петросян (Москва) – 150,36

2. Анна Фролова (Санкт-Петербург) – 137,49

3. Елизавета Куликова (Москва) – 133,57

4. Софья Захарова (Санкт-Петербург) – 122,59

5. Софья Важнова (Москва) – 120,50

6. Мария Талалайкина (Санкт-Петербург) – 118,79

Танцы на льду

1. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин (Москва/Самарская область) – 123,05

2. Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный (Московская область) – 118,31

3. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин (Москва) – 113,11

4. Александра Прокопец/Александр Васькович (Москва) – 103,02

5. София Качушкина/Марк Волков (Москва/Самарская область) – 97,28

6. Ксения Краусова/Даниил Корочкин (Нижегородская область) – 86,97

Итоговое положение

Мужчины

1. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) – 289,37

2. Роман Савосин (Москва) – 277,66

3. Андрей Мозалёв (Санкт-Петербург) – 259,47

4. Макар Игнатов (Санкт-Петербург) – 253,41

5. Глеб Лутфуллин (Санкт-Петербург) – 253,04

6. Даниил Постарнаков (Ставропольский край) – 218,20

Женщины

1. Аделия Петросян (Москва) – 234,74

2. Анна Фролова (Санкт-Петербург) – 210,88

3. Елизавета Куликова (Москва) – 199,21

4. София Захарова (Санкт-Петербург) – 184,91

5. Софья Важнова (Москва) – 178,34

6. Мария Талалайкина (Санкт-Петербург) – 175,81

Танцы на льду

1. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин (Москва/Самарская область) – 202,40

2. Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный (Московская область) – 196,68

3. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин (Москва) – 186,78

4. Александра Прокопец/Александр Васькович (Москва) – 171,10

5. София Качушкина/Марк Волков (Москва/Самарская область) – 168,13

6. Ксения Краусова/Даниил Корочкин (Нижегородская область) – 146,70