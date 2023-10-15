Гран-при по фигурному катанию: результаты соревнований 15 октября

Сегодня, 15 октября, завершился первый этап Гран-при России по фигурному катанию, проходивший в Уфе. После произвольных программ стали известны победители соревнований в мужском и женском одиночном катании, а также в танцах на льду.
Произвольная программа
Мужчины. Одиночное катание
1. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) – 191,63
2. Роман Савосин (Москва) – 176,77
3. Макар Игнатов (Санкт-Петербург) – 172,15
4. Глеб Лутфуллин (Санкт-Петербург) – 165,62
5. Андрей Мозалёв (Санкт-Петербург) – 162,33
6. Даниил Постарнаков (Ставропольский край) – 149,88
Женщины. Одиночное катание
1. Аделия Петросян (Москва) – 150,36
2. Анна Фролова (Санкт-Петербург) – 137,49
3. Елизавета Куликова (Москва) – 133,57
4. Софья Захарова (Санкт-Петербург) – 122,59
5. Софья Важнова (Москва) – 120,50
6. Мария Талалайкина (Санкт-Петербург) – 118,79
Танцы на льду
1. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин (Москва/Самарская область) – 123,05
2. Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный (Московская область) – 118,31
3. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин (Москва) – 113,11
4. Александра Прокопец/Александр Васькович (Москва) – 103,02
5. София Качушкина/Марк Волков (Москва/Самарская область) – 97,28
6. Ксения Краусова/Даниил Корочкин (Нижегородская область) – 86,97
Итоговое положение
Мужчины
1. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) – 289,37
2. Роман Савосин (Москва) – 277,66
3. Андрей Мозалёв (Санкт-Петербург) – 259,47
4. Макар Игнатов (Санкт-Петербург) – 253,41
5. Глеб Лутфуллин (Санкт-Петербург) – 253,04
6. Даниил Постарнаков (Ставропольский край) – 218,20
Женщины
1. Аделия Петросян (Москва) – 234,74
2. Анна Фролова (Санкт-Петербург) – 210,88
3. Елизавета Куликова (Москва) – 199,21
4. София Захарова (Санкт-Петербург) – 184,91
5. Софья Важнова (Москва) – 178,34
6. Мария Талалайкина (Санкт-Петербург) – 175,81
Танцы на льду
1. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин (Москва/Самарская область) – 202,40
2. Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный (Московская область) – 196,68
3. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин (Москва) – 186,78
4. Александра Прокопец/Александр Васькович (Москва) – 171,10
5. София Качушкина/Марк Волков (Москва/Самарская область) – 168,13
6. Ксения Краусова/Даниил Корочкин (Нижегородская область) – 146,70