Роман Савосин: с удовольствием выступаю на внутренних турнирах

Российский фигурист Роман Савосин, занявший второе место в мужском одиночном катании на первом этапе Гран-При России в Уфе, поделился мнением о тенденции к смене спортивного гражданства. По словам спортсмена, смену гражданства не стоит расценивать как предательство, каждый имеет право на выбор.

«Многие занимаются фигурным катанием с самого рождения, и если ты теряешь возможность выступать на международном уровне, особенно когда ты можешь там конкурировать, то это очень грустно. Конечно, некоторые и решаются на этот шаг», — цитирует Савосина «РИА Новости Спорт».

Также Савосин ответил на вопрос о том, стал бы он сам представлять другую страну при наличии такой возможности. «Мне нужно было бы хорошо подумать. Но, скорее всего, нет, потому что у меня сейчас нет острого желания выступать на международных соревнованиях. Конечно, это было бы здорово, интересно и внесло бы немного разнообразия. Но сейчас я с большим удовольствием выступаю на наших турнирах», — отметил фигурист в интервью.