Леонова — о выступлении Семененко в Уфе: с таким настроем обычно смотрю прокаты Чена

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года в женском одиночном катании Алёна Леонова прокомментировала результаты соревнований мужчин на первом этапе Гран-при России, который прошёл в Уфе.

Фигурное катание. Гран-при России, первый этап, Уфа. Мужчины. Итог

1. Евгений Семененко – 289,37 балла.

2. Роман Савосин – 277,66.

3. Андрей Мозалёв – 259,47.

«Прокат Семененко – это что-то нереальное, космическое. С таким настроением я, наверное, обычно смотрю прокаты Нэйтана Чена. Это было очень круто по энергетике. Рада, что у Жени всё получилось.

Не ожидала увидеть Романа Савосина на первом месте после короткой программы. Но, посмотрев прокат, удостоверилась, что там всё заслуженно. Он откатал на максимум и получил достойные баллы. Когда так возвращаются – это здорово», — приводит слова Леоновой Metaratings.

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