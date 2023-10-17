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Алина Загитова показала, как стреляет из разных видов оружия

Алина Загитова показала, как стреляет из разных видов оружия
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова показала, как учится стрелять из разных видов оружия.

В соцсетях Алина опубликовала видео и фото занятий с наставником в тире. На показанных мишенях наглядно видно, что точность стрельбы у спортсменки весьма высокая.

Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года, однако продолжает тренировки в группе Этери Тутберидзе. Спортсменка получает высшее образование на факультете журналистики и работает на телевидении в качестве корреспондента и ведущей. Также Алина участвует в ледовых шоу и в различных активностях, связанных с другими видами спорта. Она уже пробовала себя в боксе и в фехтовании, а теперь занялась стрелковым спортом.

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