Тарасова: Роднина — не тот человек, из-за которого я расстраивалась бы

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала о работе с фигуристами Ириной Родниной и Александром Зайцевым, а также высказалась об отношениях с бывшими подопечными.

«Медаль Родниной, конечно, мне была очень важна. Они же у меня два раза были олимпийскими чемпионами. Мне был очень важен 1976 год. Они же ко мне и перешли с Зайцевым, чтобы не потерять возможность быть первыми. И мне было очень важно, чтобы они стали первыми. Кто к кому обратился? Ну, естественно, не я к ним. Ещё не хватало! Я себя не предлагала. Они говорили: «Очень хотим у вас тренироваться».

Обида Жука? Когда прошло несколько лет, он со мной здоровался, мы с ним разговаривали. Он понимал, что это не я делала. Я с ними (Родниной/Зайцевым. — Примечание «Чемпионата») честно, как могла, изо всех сил и в силу своих знаний и умений работала. И мне кажется, что я с ними очень хорошо поработала. Потому что, во-первых, они у меня остались — были шесть лет. У меня было желание, чтобы они были первыми. Мне было это важно.

Сейчас с Родниной я не общаюсь. Испытываю ли ненависть? Ненависть — это очень сильное чувство, я им не пользуюсь. Не испытывала ревности и обиды к спортсменам. Не знаю, как-то не было. Может, у Родниной только, потому что непонятно, что она себе затеяла — не разговаривает, не здоровается. Мне это непонятно. Но она не тот человек, из-за которого я расстраивалась бы», — сказала Тарасова в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу».