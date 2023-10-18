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Куница — о Косторной: не нравится, когда, не выбирая выражений, начинают обсуждать Алёну

Куница — о Косторной: не нравится, когда, не выбирая выражений, начинают обсуждать Алёну
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Фигурист Георгий Куница, который с сезона-2023/2024 выступает в парном катании в дуэте со своей женой чемпионкой Европы – 2020 среди женщин Алёной Косторной, рассказал, как относится к критике в свой адрес.

«Задевает ли меня вообще критика в интернете? В мой адрес — нет. Мне не нравится, когда люди, не выбирая выражений, начинают обсуждать Алёну, как это было после открытых прокатов, когда она сделала небольшие ошибки на выбросах и на прыжке. Хочется спросить тех, кто критикует: вы понимаете, что многие элементы парного катания человек едва успел выучить? И катается при этом рядом с парами, которые много лет выступают вместе. Не понимаю такого, вот честно», — приводит слова Куницы RT.

Косторная и Куница дебютируют на этапах Гран-при России 21 и 22 октября в Омске.

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