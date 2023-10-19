Туктамышева — об эротической фотосессии: спокойно к этому отношусь, женское тело прекрасно

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева высказалась о своей эротической фотосессии для журнала Maxim.

«Если более молодая коллега спросит, стоит ли ей сняться в журнале Maxim? Это не мне решать. Я могу посоветовать – сказать, что, если ты к этому готова, можешь идти. Если точно чувствуешь, что этого хочешь, надо идти, а если есть сомнения – можно пожалеть. Я сто процентов про себя знала, я спокойно к этому отношусь, женское тело прекрасно, и это искусство. Это красиво, а если красиво, то почему нет? У меня не было никаких сожалений. А если человек думает, что у него будут какие-то сожаления, то этого лучше не делать.

Спросила бы у своего молодого человека? Я не спрашиваю такие вещи. Если бы сказал нет? Значит, такого мужика мне не надо, который может мне запретить что-то сделать», — сказала Туктамышева в интервью на YouTube-канале «СБГ ШОУ».