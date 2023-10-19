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«Чудо-муж достался Алёне!» Дизайнер — о сотрудничестве с Косторной и Куницей

«Чудо-муж достался Алёне!» Дизайнер — о сотрудничестве с Косторной и Куницей
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Дизайнер Алёна Куклычёва поделилась впечатлениями от работы с фигуристами Алёной Косторной и Георгием Куницей, выступающими в парном катании.

«Гоша очень милый, корректный. Всегда спрашивает: «А можно так? А вас это не затруднит?» Он очень щепетильный — и к Алёне всегда прислушивается. Чудо-муж достался ей! Очень приятно с ними работать. Алёна очень живая. Мне нравится в сотрудничестве с ней, что она не высокомерная, никого из себя не строит. Да, она высказывает «я хочу!», но не так, что «я хочу так и никак больше». Она всегда идёт на компромисс. Мы уже много лет работаем, столько платьев пошили. Сейчас мы только на шоу восемь костюмов сшили ей с Гошей, и ещё будем шить», — сказала Куклычёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

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