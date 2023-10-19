«Обращаешь внимание не на цветы, а на шипы». Жук и Свинин — об уходе Степановой и Букина

Тренеры Ирина Жук и Александр Свинин рассказали, как прошло расставание с двукратными чемпионами России Александрой Степановой и Иваном Букиным.

Степанова и Букин занимались в группе Жук и Свинина с момента создания дуэта. Сезон-2022/2023 фигуристы пропускали из-за рождения ребёнка у Александры. В межсезонье пара перешла в группу Александра Жулина.

Жук: Не было ли предчувствий расставания со Степановой и Букиным во время декретного отпуска Александры? Ничего не было. У Саши с Ваней уже был готовый произвольный танец, поставленный Максимом Стависким.

Свинин: Когда спортсмены приходят с цветами и прощаются, анализировать какие-то сигналы бесполезно.

Жук: Красивый ли был букет? Да, красивый, но в такие моменты обращаешь внимание не на цветы, а на шипы. Прощальный букет – это всегда неприятная история для любого тренера. Мы проработали с Сашей и Ваней 16 лет и прекрасно понимали, что сейчас они были бы безоговорочными лидерами российских танцев, у кого бы ни тренировались.

Свинин: Мы многое пережили вместе, особенно в олимпийском сезоне. Из-за COVID-19, которым переболела Саша, она не только тренироваться не могла, но даже контактировать с Ваней. Он катался в Новогорске один. Мы очень хотели, чтобы ребята попали на Олимпиаду. Счастье, что они все-таки попали в Пекин, в прямом смысле, запрыгнув в последний самолет. Ребята не катались перед этим десять дней, и само их выступление на Олимпиаде стало чудом.