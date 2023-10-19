Илья Малинин: испытываю большое давление, будучи действующим чемпионом Skate America

Американский фигурист Илья Малинин рассказал о подготовке к первому этапу Гран-при ISU – Skate America, который пройдёт с 20 по 22 октября в Техасе.

«Это была довольно хорошая тренировка, учитывая, что вчера я взял выходной. Я здесь со своим отцом, что очень важно для подготовки. Когда езжу с мамой, нередко куда больше волнуюсь. Я испытываю большое давление, будучи действующим чемпионом здесь, так что ощущения немного другие. Но я не должен задумываться об этом.

Главное, чему я научился за последний год? Необходимо быть в наилучшей форме на протяжении всего сезона. Тренировки очень важны. Невозможно всегда быть идеальным на соревнованиях, но важно поддерживать базовый уровень, на который можно положиться», — приводит слова Малинина ISU.

Также Малинин заявил, что будет придерживаться своего плана и, хотя он исполняет четверной аксель и четверной риттбергер на соревнованиях, но намерен включить их в программу и исполнить на соревнованиях, только когда будет полностью уверен в этих прыжках.

Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию -2023/2024 доступны в Okko.