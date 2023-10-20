Медведева — о боязни бабочек: на костюме не смущают, но когда эти мразоты летают…

Российская фигуристка, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала, есть ли у неё лепидоптерофобия — боязнь бабочек.

Сейчас спортсменка катает номер под музыку итальянского композитора Людовико Эйнауди, в котором выступает в костюме, расшитом маленькими узорами в виде этих насекомых. Эту программу фигуристка показывала на ледовом шоу Ильи Авербуха в Сочи, проходившем в августе-сентябре 2023 года.

«Я ненавижу бабочек и мотыльков. На самом деле у меня сейчас красивый костюм, я катаю лето, я цветочек. На костюме есть маленькие бабочки, такое меня не смущает, но когда настоящие эти мразоты летают…» — сказала Медведева в шоу «Это футбол, брат!»