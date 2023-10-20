Евгения Медведева рассказала, возникало ли у неё по ходу карьеры желание уйти из спорта

Российская фигуристка, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева рассказала, возникало ли у неё когда-либо желание уйти из спорта и как она относилась к наказаниям от тренера в детстве.

«200 граммов на весах считаются? У меня так было один раз, когда мне было четыре года. Мама рассказывала. У меня не было таких закидонов, типа всё, я бросаю, всё, идите в попу. У меня это случилось буквально пару лет назад.

Я четырёхлетняя, маленький шпендик. Меня что-то тренер поругала, что-то не получалось ничего. Я вышла с катка, взяла коньки и в мусорку их. Мама с бабушкой из-за угла такие подошли, достали коньки из мусорки и положили обратно. На следующий день пришла на каток нормально. Уйти из спорта никогда не хотела», — поделилась спортсменка в шоу «Это футбол, брат!»