Мозалёв — о победе на Кубке Санкт-Петербурга: для третьего старта подряд выступил неплохо

Российский фигурист Андрей Мозалёв прокомментировал победу на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга. Спортсмен набрал 284,29 балла.

«Не всё получилось так, как планировалось. Тяжело было в связи с тем, что третий старт подряд. Морально не тяжело, скорее, физически. Я считаю, для третьего старта подряд выступил неплохо.

Были ли раньше периоды с такими частыми соревнованиями? Такого, чтобы каждую неделю, не было. В мой последний юниорский сезон, когда выиграл ЮЧМ, соревнования были практически каждые две недели. Это проще, потому что успеваешь отойти, чуть-чуть отдохнуть. Что-то накатывать и тренировать нет времени. Когда каждую неделю соревнуешься, не успеваешь отходить от предыдущего старта, а уже следующий. Тяжелее намного.

Завтра не выходной, завтра на тренировку. Послезавтра выходной, а завтра, конечно, не в полную силу, будет разгрузочный день, но всё равно я приду тренироваться. Есть ли в планах усложнения? Я думаю, в этом сезоне пока усложнений никаких не будет, надо накатывать этот контент, пока я его не накатаю, усложнять даже нет смысла.

Влиял ли особый холод на катке на сам прокат? Конечно, разница чувствуется. Другие ощущения ото льда. Я выходил утром на тренировку и, честно говоря, не ожидал. Все были в одних условиях, в принципе, казалось неплохо, я думал, будет хуже», — сказал Мозалёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.