Фигурист Фёдор Зонов: заезжаю на аксель, начинает трясти, и я думаю: «Класс!»

Российский фигурист Фёдор Зонов прокомментировал выступление на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга. Спортсмен набрал 238,22 балла и занял второе место.

«Сегодня немножечко не пошло, скажем так. У нас выключили отопление, лёд приморожен, ехали все, тряслись (улыбается). Старались делать всё как могли. Влияет ли такой лёд на ощущения во время проката? Всё равно это непривычно. Справляться с этим можно и нужно, сегодня не справился.

Что успели обсудить с тренером после проката? Так, маленькие детали. Вчера решили, что нужно делать в короткой 4-3 и всё. Почему нет? На тренировках получается, на соревнованиях это было впервые, я сделал, мне понравилось. Надо всегда было так делать, и сегодня, но я не сделал.

На следующей неделе я лечу в Красноярск на Гран-при. По второму этапу пока не могу ничего сказать. Надеюсь, там будет все хорошо, постараюсь произвольную откатать чисто, короткую тоже, и суммарно чтобы все было хорошо (улыбается).

Два четверных риттбергера – рабочий контент в произвольной? Да. В Красноярске придётся всё делать, уже не будет права на ошибку. За аксель сегодня обидно тоже, надо было его делать, я заезжаю на него, меня начинает трясти, и я думаю: «Класс!» (улыбается).

Основная цель – чемпионат России? Да, хотелось бы туда отобраться. Будем стараться, работать для этого. Освоился ли уже во взрослых? Пойму на этапе Гран-при, сейчас сложно что-то сказать, это всё-таки свои домашние соревнования. На выездных всё по-другому ощущается.

Были ли мысли взять какую-то экспериментальную, необычную музыку для программ, например, метал? У меня было подобное предложение, но мне отказали. Один трек понравился в таком стиле, но мне сказали: «Нет». Вначале там была больше классика, потом уже развитие более тяжёлое. Тренерский штаб по большей степени за классику», — сказал Зонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.