Малинин оценил своё выступление по итогам КП на 1-м этапе Гран-при ISU

Американский фигурист Илья Малинин прокомментировал своё выступление в короткой программе среди мужчин на 1-м этапе Гран-при ISU. Он набрал лучшие баллы. На втором месте расположился француз Кевин Аймоз, на третьей строчке ‒ японец Сун Сато.

«Я думаю, что это было одно из лучших выступлений в моей карьере. Было очень приятно чувствовать, как все сходили с ума в конце моего выступления.

В этом сезоне я старался подобрать музыку, которая отличается от той, какую я выбирал раньше. Хотел попробовать нечто другое, новый ритм, который люди не ожидали бы услышать. Мы много тренировались с Ше-Линн, чтобы адаптироваться к этому стилю, и приложили много усилий», ‒ приводит слова Малинина Golden Skate.

Трансляции Гран-при ISU — 2023/2024 доступны в Okko.